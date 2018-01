Lula pede a príncipe inglês apoio para Brasil sediar a Copa O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na tarde desta quinta-feira, no Palácio do Planalto, o príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth, da Inglaterra. Em clima descontraído, Lula pediu apoio à candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo de 2014. "O Brasil não vai se esforçar muito para ganhar o próximo jogo contra a Inglaterra no estádio de Wembley, e vocês apóiam a nossa candidatura", disse o presidente, segundo relato de assessores. O amistoso deve ocorrer no final de maio. Assessores do Presidência relataram que, durante o encontro, o príncipe disse ao presidente que o governo britânico apóia a retomada das negociações comerciais de Doha.