Lula pede a 'ministros políticos' que evitem conflitos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou nesta segunda-feira, 28, aos ministros indicados por partidos políticos que evitem conflitos com os demais aliados do governo candidatos nas eleições municipais de outubro ao participarem das campanhas eleitorais. O apelo do presidente foi feito aos "ministros políticos" depois da reunião de coordenação política. Lula reafirmou que os ministros estão liberados para participarem das campanhas em todo o País, com exceção da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e do ministro de Relações Institucionais, José Múcio, que só devem subir em palanques em seus estados, no Rio Grande do Sul e em Pernambuco, respectivamente. A base aliada do governo é formada por 14 partidos e há municípios em que mais de um partido da base tem candidato às prefeituras.