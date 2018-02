Lula pede a líderes que aprovem Venezuela no Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo nesta terça-feira, 2, aos líderes partidários para que o Congresso aprove mais rápido possível a inclusão da Venezuela no Mercosul. O apelo de Lula foi feito durante reunião com o Conselho Política integrado por líderes partidários e presidentes de partidos da base aliada. Veja também: Chávez acusa o Congresso brasileiro de submissão aos EUA Cronologia do impasse entre o Senado brasileiro e Hugo Chávez Segundo o líder do PMDB na Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (RN), Lula disse que o atraso na votação agrava o relacionamento com o presidente venezuelano, Hugo Chávez. A reunião, contaram os líderes, foi dividida em duas partes. Na primeira, os líderes ouviram relato do secretário de comunicação da Presidência, Franklin Martins, sobre a medida provisória que vai criar a TV pública. Na Segunda parte da reunião, o presidente Lula fez uma explanação sobre sua viagem aos países nórdicos e agradeceu aos aliados pela aprovação na semana passada do primeiro turno da emenda que prorroga a CPMF. Ministro em Caracas e Impasse O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, esteve na Venezuela no último final de semana e disse que o Brasil "trabalha" para a entrada da Venezuela no bloco e expressou "confiança" de que o Congresso tomará uma decisão favorável. "Quero reiterar que, para nós, a entrada da Venezuela é muito importante" e o governo Lula "sempre" deixou clara essa "visão perante os congressistas brasileiros", declarou Amorim às portas do palácio, onde foi recebido pelo presidente venezuelano, Hugo Chávez. O ministro chegou esta tarde a Caracas para examinar "os resultados do mais recente encontro entre os presidentes" Lula e Chávez, dia 20. No entanto, Chávez manteve atritos com parlamentares brasileiros, aos quais cabe aprovar a inclusão de novos sócios no bloco fundado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, o que pode adiar a entrada do país no bloco. Venezuelano acusou os parlamentares brasileiros de atuarem como porta-vozes dos interesses dos Estados Unidos. A entrada da Venezuela no Mercosul ainda precisa ser aprovada pelos Congressos do Brasil e do Paraguai. A Argentina e Uruguai já ratificaram. "Nós não somente fizemos o pedido para a aprovação, mas também estivemos várias vezes - eu pessoalmente - com os congressistas brasileiros para dar todos os argumentos necessários", disse Amorim. Adesão Adiada Na última quarta, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados decidiu novamente adiar, desta vez para o dia 24 de outubro, a votação do protocolo de Adesão da Venezuela ao Mercosul. A primeira motivação foi o artigo "A Venezuela e o Mercosul", do embaixador Rubens Barbosa, publicado nas edições da última quarta do Estado e O Globo, que detalha as pendências técnicas dessa adesão. Vieira da Cunha informou que vai enviar ainda nesta quarta ao Itamaraty um ofício com o pedido de explicações, por meio de nota técnica, sobre os pontos em aberto mencionados por Barbosa. A segunda motivação foram as declarações do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, no último dia 20, em Manaus. Pouco antes de encontrar-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Chávez afirmou que o atraso da tramitação do Protocolo de Adesão no Congresso brasileiro devia-se à "mão do império". Em junho passado, ele declarara que o Congresso "repetia como um papagaio" o que dizem os congressistas americanos. "Estávamos com um clima maduro para a votação . Mesmo com o desmentido do presidente Chávez, que atribuiu seu deslize a uma intriga da mídia brasileira, suas declarações geraram um mal-estar", afirmou Vieira da Cunha.