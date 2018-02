Lula pede a Bush empenho pessoal para finalizar Rodada de Doha O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao presidente dos Estados Unidos George W. Bush seu empenho pessoal para a conclusão da Rodada Doha de livre comércio, disse o porta-voz do Planalto, Marcelo Baumbach. Em telefonema de 20 minutos na tarde desta terça-feira, Lula disse a Bush que nas conversas que o chanceler brasileiro Celso Amorim teve no Fórum Mundial, em Davos, semana passada, foi possível perceber um novo ímpeto para a conclusão rápida da Rodada de Doha. "Lula pediu a Bush o esforço dos Estados Unidos no sentido de acelerar essa conclusão", disse o porta-voz. Os dois líderes não tocaram nas diferenças que opõem os países mais industrializados aos países em desenvolvimento nas negociações comerciais. Lula relatou sua conversa telefônica com o premiê britânico Gordon Brown, semana passada, quando também tratou da Rodada de Doha e propôs a Bush uma reunião em abril, na Europa. Lula havia sugerido a Brown uma reunião de líderes que pudesse ir além dos impasses técnicos para acelerar o processo. Em abril, Lula irá a Londres para uma conferência sobre governança corporativa. "Bush disse que irá a Romênia em abril e que está aberto para tornar possível o encontro com Lula na Europa", contou Baumbach. Segundo o porta-voz, Lula também pediu a Bush que recebesse os líderes do Fórum Empresarial Brasil-EUA, em março. Lula teve encontro com o Fórum em novembro de 2007 "para discutir a contribuição privada no fortalecimento das relações bilaterais". "Bush pediu mais detalhes técnicos sobre o encontro e vai analisar a possibilidade de receber os empresários", disse Baumbach em áudio divulgado pelo site da Presidência da República. O presidente brasileiro também falou de sua visita a Bolívia em dezembro passado e pediu a Bush a prorrogação do ATPDEA, uma lei de promoção comercial e de erradicação de drogas que confere benefícios tributários aos países andinos. "Lula disse que esta lei é responsável por 80 mil empregos na Bolívia, grande parte ocupado por mulheres arrimos de família", disse Baumbach. "Bush declarou que está de mente aberta, mas afirmou que a extensão do ato não depende apenas dele, mas passa pelo Congresso", acrescentou o porta-voz. Lula ainda disse a Bush que está enviando uma carta para reiterar o convite para a conferência sobre biocombustíveis, nos dias 20 e 21 de novembro, em São Paulo. O evento será imediatamente antes da conferência da Apec (Cooperação Ásia-Pacífico), em Lima, a qual Bush irá comparecer. O presidente norte-americano não descartou sua participação na conferência de biocombustíveis, já que estará na América do Sul, afirmou Baumbach. (Reportagem de Mair Pena Neto)