Lula passará fim de semana no hospital O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve seguir internado durante o fim de semana no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, disseram médicos de Lula a assessores do ex-presidente. Lula foi internado hoje por volta de 17:00, depois de ter recebido a visita do médico Artur Katz. Na avaliação, Katz observou que o ex-presidente estava fraco e apresentava forte tosse.