Lula passa por 30ª sessão de radioterapia para tratamento de câncer

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido na manhã desta terça-feira, 14, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, à 30ª sessão de radioterapia contra um câncer na laringe. Segundo a assessoria de imprensa do ex-presidente, Lula se sente melhor da inflamação na garganta e no esôfago, mas ainda deve permanecer internado até sexta-feira, quando fará a última sessão de radioterapia.

Nessa manhã, Lula passou por consulta com uma fonoaudióloga, que informou que a voz do ex-presidente melhorou de segunda para terça. No entanto, a voz dele continua fraca. Lula também foi submetido a uma hidratação endovenosa.

O ex-presidente foi internado no último sábado, 11, após apresentar um quadro de inflamação na garganta e no esôfago, efeito colateral típico do tratamento radioterápico. Nesta terça, o ex-presidente ainda não recebeu visitas nem há previsão de encontros.