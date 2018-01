Lula passa o final de semana em Brasília O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, passará o feriado prolongado da Semana Santa em Brasília. A informação foi confirmada pela assessoria do Palácio do Planalto nesta sexta-feira. Segundo a assessoria de imprensa do Planalto, Lula ficará na capital federal todos os dias da Páscoa, sem compromissos oficiais. Na segunda-feira, Lula viaja para São Paulo, às 17 horas. A chegada do presidente ao Aeroporto de Congonhas é prevista para as 18h20, onde, de lá, segue direto para o Pavilhão de Exposições do Anhembi. Lula irá participar da cerimônia de abertura da VIII Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços (Automec). Ao término do evento, Lula segue para Congonhas, onde parte para Brasília, por volta das 21 horas.