Lula passa o fim de semana em São Bernardo do Campo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa o fim de semana em seu apartamento em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, sem compromissos públicos. Durante toda a manhã e início da tarde de sábado, ele permaneceu em casa e não falou com a imprensa. Na segunda-feira, de volta a Brasília, o presidente começa o dia com despachos internos, a partir das 9 horas. Em seguida, ainda pela manhã, reúne-se com o grupo de coordenação política. Às 11 horas, tem encontro com o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, e ao meio-dia, com o ministro da Previdência Social, Nelson Machado. Pela tarde, às 15 horas, a agenda do presidente divulgada pela assessoria do Palácio do Planalto prevê reunião com membros do Sindicato da Indústria da Construção Naval (Sinaval). Às 16 horas, Lula encontra-se com o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Luiz Dulce, e ao final da tarde, após reunir-se com a junta orçamentária, tem encontro com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo.