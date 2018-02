Lula passa o fim de semana em Brasília O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa o fim de semana em Brasília, sem compromissos oficiais, segundo informa a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. Na segunda-feira, o presidente não terá compromissos públicos, realizando apenas reuniões com ministros. Sua agenda prevê para as 9h despacho interno. Ao longo dia despachará com o ministro das Comunicações, Hélio Costa (9h30), com o presidente da Anatel, Ronaldo Sardenberg (12h30), a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff (15h30) e o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Franklin Martins (16h30. A próxima viagem do presidente será a Anápolis (G0), na terça-feira (9). A agenda da viagem ainda não foi divulgada.