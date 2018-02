Lula passa o carnaval em base militar no Guarujá O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ontem de helicóptero, por volta das 10 horas, ao Forte dos Andradas, no Guarujá, onde passa o feriado de carnaval na companhia da primeira-dama, Marisa Letícia. Se o tempo estiver bom, o casal deve ficar toda a semana no litoral paulista. Nesse caso, Lula voltaria a despachar na segunda-feira, 11 de fevereiro. Esta é a quarta vez que o presidente se hospeda no forte. A primeira visita ocorreu em março de 2006. No ano passado, Lula ficou na base militar por dez dias em janeiro e também durante o carnaval. A escolha do local para a folga do presidente e da primeira-dama leva em conta a privacidade e a proximidade dos filhos do casal, que moram em São Paulo. Na ocasião das visitas de Lula ao Guarujá, o esquema de segurança é reforçado. Uma fragata da Marinha faz a guarda em frente à Praia dos Artilheiros, que fica na área do forte. No portão de acesso, um grupo de soldados do Exército e outro da Polícia Militar ficam de plantão. O esquema de segurança, porém, pode acabar prejudicando o carnaval dos outros freqüentadores da região. Por uma taxa anual de R$ 200, é possível obter uma carteirinha que permite a prática de pesca esportiva nos finais de semana e feriados nacionais. Com a presença de Lula, fica proibida a entrada na base.