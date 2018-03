Lula passa noite no hospital Sírio-Libanês, em SP

"Essa segunda sessão do tratamento acontece sem nenhuma intercorrência e o paciente encontra-se bem", diz o boletim médico, assinado pelos doutores Roberto Kalil Filho, Paulo Hoff, Artur Katz e Luiz Paulo Kowalski.

A previsão é de que o ex-presidente não recebe a visita do ex-ministro chefe da Casa Civil Antonio Palocci, conforme informaram, mais cedo, fontes com acesso ao ex-presidente. O petista recebeu hoje a visita do ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, que informou que Lula está muito bem e animado com a vitória do Corinthians sobre o Atlético Mineiro por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

A sessão de quimioterapia teve início às 13h30 e a previsão é que o ex-presidente receba alta amanhã, no início da tarde, quando deve voltar ao seu apartamento em São Bernardo do Campo.