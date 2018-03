Lula passa mal e é internado em Hospital de Recife O presidente Luís Inácio Lula da Silva está internado desde o fim da noite desta quarta-feira, 27, no Hospital Português, no bairro do Derby, em Recife (PE). Lula sentiu-se mal após um jantar oferecido pelo governador de Pernambuco Eduardo Campos no Palácio do Campo das Princesas.