Lula passa mal e é internado em hospital de Recife

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sentiu-se mal e foi internado no Hospital Português em Recife, logo após participar de um jantar no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo local.

Lula cumpriu nesta quarta-feira uma intensa agenda durante visita oficial à capital pernambucana e deveria ter embarcado no fim da noite, no Aeroporto Internacional do Recife, para Davos, na Suíça, onde receberia, nesta quinta-feira, o prêmio de Estadista Global do Fórum Econômico Mundial. A viagem foi cancelada.

De acordo com o médico particular do presidente, Cléber Ferreira, Lula apresenta quadro de estresse e de gripe e acabou sendo retirado de dentro do avião que iria para a Suíça. "Eu tirei o presidente do avião. Foi por ordem médica que ele não foi viajar. Até o último momento ele queria viajar", salientou o médico que acompanha o presidente há cinco anos.

A crise foi controlada com o uso de medicamentos e, se o quadro permanecer como está, Lula deverá ter alta por volta das 9 hortas desta sexta-feira, 28.

De acordo com o ministro de Comunicação do Governo, Franklin Martins, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, deverá seguir para Davos para representar o Brasil no Fórum Econômico Mundial.

Texto atualizado às 3h40 para acréscimo de informações.