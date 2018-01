Lula passa feriado em Brasília e viaja à noite para Recife O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa o feriado de Corpus Christi em Brasília, sem compromissos oficiais na agenda. À noite, Lula viaja para Recife, onde inaugura amanhã (16) a Central Nacional de Teleatendimento da Previdência Social. A unidade vai funcionar na Rua Marquês de Olinda, no bairro do Recife Antigo. O serviço permitirá que os segurados da Previdência Social do Nordeste, Norte e Centro-Oeste possam marcar perícia médica para concessão do auxílio doença por telefone, ligando para o número 135. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Previdência Social, os segurados dos municípios de São Paulo com DDD 11 e do Rio de Janeiro com DDD 21 continuam a agendar o serviço por meio do PrevFone (0800780191). De acordo com o ministério, a idéia é melhorar o atendimento, reduzindo as filas nos postos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O serviço deverá ser estendido gradualmente a todo o País. Na solenidade, o presidente Lula estará acompanhado do ministro da Previdência Social, Nelson Machado, e do presidente do INSS, Valdir Moysés Simão. Após o evento, Lula segue para Olinda (PE), onde assina convênios para a liberação de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, destinados à urbanização de assentamentos. À tarde, já em Brasília, ele participa do 13º Congresso da Juventude Socialista, de acordo com a agenda divulgada pela Secretaria de Imprensa e Divulgação da Presidência da República.