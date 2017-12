Lula passa domingo em São Bernardo do Campo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa o domingo em sua residência, em São Bernardo do Campo (SP), sem compromissos oficiais. Para amanhã (24), em Brasília, de acordo com a Secretaria de Imprensa e Porta-voz da Presidência da República, a agenda de Lula prevê reunião de coordenação política às 9h30, seguida de audiências aos ministros Márcio Thomaz Bastos (Justiça) e Patrus Ananias (Desenvolvimento Social e Combate à Fome). À tarde, o presidente receberá no Palácio do Planalto os ministros Hélio Costa (Comunicações), Tarso Genro (Secretaria de Relações Institucionais) e Dilma Rousseff (Casa Civil), além do deputado Eduardo Campos e do assessor especial Cézar Alvarez.