Lula passa dia em inaugurações e visita a obras em MG

Antes da inauguração, o presidente dará entrevista a emissoras de rádio do município do interior mineiro. Depois do almoço, Lula parte para Uberlândia, onde visitará obras do anel rodoviário, entroncamentos e viadutos das rodovias BR-050, BR-365 e BR-452. Ainda em Uberlândia, assina contratos do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

No final da tarde, enquanto se dirige a Uberaba, o presidente vai sobrevoar obras viárias da BR-050, do terreno do campus II da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e de mais obras do programa habitacional. De acordo com a agenda oficial, Lula vai embarcar à noite para Brasília.