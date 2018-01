Lula passa Alckmin em SP pela primeira vez, aponta Ibope O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ultrapassou o pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, no principal reduto eleitoral do tucano, o Estado de São Paulo. Este é o resultado da pesquisa Ibope, realizada entre os dias 2 a 4 deste mês, com 1.204 entrevistados em 62 municípios, que mostra Lula com 40% das intenções de voto e Alckmin com 38%. A amostra, contratada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (Setcesp) e pela Federação das Empresas de Transportes do Estado de São Paulo (Fetcesp), indica que o presidente Lula está conquistando votos no eleitorado de Alckmin, informa o gerente de projetos do Ibope Opinião, Maurício Tadeu Garcia. "A pesquisa de hoje confirma a tendência de queda do ex-governador Alckmin e o crescimento de Lula no Estado", disse Garcia. E continuou: "Como estamos na largada da campanha presidencial, cabe a Alckmin tentar retomar os votos que tinha no Estado." Na pesquisa anterior, realizada pelo Ibope com os eleitores no Estado de São Paulo e divulgada no dia 3 de maio, a diferença entre Alckmin e Lula era de 9 pontos porcentuais e mostrava o candidato pré-candidato tucano à frente das simulações, com 42% das intenções de voto, contra 33% do petista. Apesar de Alckmin ter ficado na liderança da pesquisa do mês passado, ele já havia registrado queda de 9 pontos porcentuais, em relação à pesquisa divulgada no mês de abril, quando o tucano registrou 46% das intenções de votos em São Paulo, contra 28% apresentados por Lula. "Houve uma inversão do eleitorado potencial (de Alckmin) que migrou para Lula", reiterou Garcia. Segundo turno Nas projeções de um eventual segundo turno, Alckmin lidera a corrida no Estado de São Paulo com 46% das intenções de voto, contra 43% de Lula. A diferença, porém, está dentro da margem de erro, que é estimada em 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) sob protocolo 725034/2006. A pesquisa realizada pelo Ibope com o eleitorado paulista mostrou que, para 52% dos pesquisados, Lula deverá ganhar as eleições para a Presidência da República, ante 31% que apostam em Geraldo Alckmin. Quanto aos outros candidatos, o levantamento mostrou que, se as eleições para presidente fossem realizadas hoje, o deputado federal Enéas (Prona-SP) teria 3% dos votos do Estado; a senadora Heloisa Helena (PSOL-AL), 4%; o senador Pedro Simon (PMDB-RS), 1%; brancos e nulos, 9%, não souberam ou não opinaram, 5%. No cenário sem o senador Pedro Simon, Heloisa Helena sobe para 5% e o deputado federal Roberto Freire (PPS-PE) aparece com 1%. Lula e Alckmin permanecem nos mesmos patamares. Corrupção A pesquisa mostra ainda que para 66% dos entrevistados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tinha conhecimento dos casos de corrupção que foram denunciados durante o seu governo. Para 23% dos entrevistados, o presidente não tinha conhecimento e 11% não opinaram. A mostra indica também que para 31% dos entrevistados, as denuncias feitas contra o Governo do presidente Lula são inteiramente verdadeiras, para 39% são verdadeiras em parte e para 13% são falsas em parte. Para 7% dos pesquisados, as denuncias são inteiramente falsas; e 10% não opinaram. Serra venceria em 1º turno em todos os cenários Se as eleições para o governo do Estado de São Paulo fossem realizadas hoje, o pré-candidato do PSDB, José Serra venceria o pleito já no primeiro turno em todos os cenários. A pesquisa Ibope realizada no Estado mostra o tucano com 48% das intenções de voto, contra 14% do Senador Aloizio Mercadante, do PT, e 10% do ex-governador Orestes Quércia, do PMDB. Os votos brancos e nulo somam 15% e não sabem e não opinou 8%. Num cenário sem Quércia, Serra continua na liderança, com 49% e Mercadante com 17%. Segundo o presidente do Setcesp, Urubatan Helou a pesquisa mostra Serra virtualmente eleito, para o Governo do Estado de São Paulo. Isto porque, o índice de rejeição do tucano na pesquisa é um dos menores: 18%, contra 31% de Quércia e 24% de Mercadante. O Ibope perguntou também a expectativa do eleitorado sobre quem deverá vencer as eleições para o governo do Estado. A mostra indica que 60% apostam em Serra; 10% em Mercadante; e 5% em Orestes Quércia. No grau de conhecimento dos candidatos pelo eleitorado, Serra tem 68%, Quércia 51% e Mercadante, 21%. De acordo com o gerente de Projetos do Ibope Opinião, Maurício Tadeu Garcia, Mercadante é o candidato que tem o espaço maior para crescer, por causa do baixo nível de conhecimento entre o eleitorado. Suplicy lidera para Senado em SP com 45% A pesquisa realizada entre os dias 2 a 4 deste mês indica que, se as eleições para o Senado fossem hoje, o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) seria reeleito com 45% das intenções de voto, seguido pelo peemedebista Orestes Quércia, com 21% dos votos. Guilherme Afif Domingos, do PFL, ficou com 3%, a deputada federal Zulaiê Cobra Ribeiro (PSDB-SP) ficou com 2%; Domingos Fernandes, do PV, apareceu com 1%; brancos e nulos, 15%; e não sabe e não opinou, 12%. A amostra aponta que, se o candidato do PSDB ao Senado fosse o deputado federal Mendes Thame (PSDB-SP), Eduardo Suplicy continuaria na liderança com 47% das intenções; Quércia, ficaria com 22%; Afif, com 3%; Domingos Fernandes, 2%; Thame, com zero; brancos e nulos, 17%; e não sabe ou não opinou, com 9%. O Ibope perguntou aos eleitores de São Paulo em quem eles não votariam de jeito nenhum para o Senado. Do total, 32% citaram Quércia; 23%, Afif Domingos; 21%, Zulaiê; 21%, Domingos Fernandes; 20%, Mendes Thame; e 17% citaram o nome de Eduardo Suplicy.