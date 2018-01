Lula participará de jantar na Embaixada da China Após passar a tarde no Palácio do Alvorada tratando de reforma ministerial com a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará na noite desta segunda-feira, 20, de um jantar onde será homenageado na Embaixada da China, em Brasília. O evento será fechado.