Lula participará de jantar de aniversário do PT em Salvador O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará no dia 9 de fevereiro, em Salvador, de um jantar em comemoração aos 27 anos do PT. O partido decidiu realizar a festa em conjunto com a reunião do Diretório Nacional e com o lançamento do 3º Congresso da sigla, que já estavam previstos para ocorrer nos dias 9 e 10. Em nota divulgada em seu site na internet, o PT listou uma série de atividades para acompanhar a comemoração. Na manhã do dia 9, o PT promove um seminário sobre desafios da esquerda latino-americana e caribenha, organizado por sua Secretaria de Relações Internacionais. À noite, na mesma data, ocorrerá o jantar para 500 pessoas, que terá a presença de Lula e do governador da Bahia Jacques Wagner. No sábado, dia 10, será realizada a reunião do Diretório Nacional durante todo o dia e, à noite, o partido organizará uma festa popular. Segundo o partido, as atividades têm por objetivo comemorar a "volta por cima" dada pelo PT e o resultado das últimas eleições.