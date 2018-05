Lula participará de Assembleia da ONU e cúpula do G-20

Na segunda-feira, dia 21, o presidente tem chegada prevista para o início da noite, em Nova York, e, na sequência, recebe o prêmio Woodrow Wilson. Na terça-feira, dia 22, a agenda prevê encontros bilaterais ainda em definição. O presidente também concede entrevista à imprensa esportiva internacional. À noite, o presidente participa de jantar na ONU, com a presença do secretário-geral Ban Ki-moon. O jantar encerra os debates sobre mudança climática que ocorrerão ao longo do dia.

Na quarta-feira, dia 23, o presidente Lula será o primeiro a falar no debate da 64ª Assembleia Geral da ONU. Ele será recebido pelo secretário-geral da ONU e, depois do discurso, o presidente deve ter encontros bilaterais. Entre terça e quarta, a estimativa inicial é de que o presidente participe de cerca de oito reuniões bilaterais. Na quinta-feira, dia 24, de manhã, o presidente Lula tem embarque previsto para Pittsburgh, para o encontro de cúpula do G-20 que vai até a sexta-feira.