Lula participará da cerimônia de posse de Dilma Rousseff

BRASÍLIA - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva virá a Brasília nesta quinta-feira para a cerimônia de posse do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Segundo a assessoria de imprensa do Instituto Lula, o petista participará do evento no Palácio do Planalto, mas ainda não há confirmação se ele acompanhará a cerimônia no Congresso Nacional.

O programação oficial prevê o início da solenidade às 14h40, com a chegada da presidente Dilma à Catedral Metropolitana de Brasília, onde seguirá o restante do trajeto no Rolls Royce presidencial. Às 15h está marcada a cerimônia de compromisso constitucional no Congresso Nacional e às 16h20 ela subirá a rampa do Palácio do Planalto. Dez minutos depois está previsto o pronunciamento ao público no Parlatório.

Pela programação do cerimonial, às 17h a presidente receberá os cumprimentos das 44 autoridades estrangeiras no salão leste do Palácio. Na sequência, às 17h30, fará a nomeação dos ministros no salão nobre e às 18h15 participará da fotografia oficial do novo governo no salão oeste. O último evento da posse será a recepção dos convidados no Palácio do Itamaraty, às 18h30.