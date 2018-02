Lula participa quarta, na Líbia, da Assembleia da União Africana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa em Sirte, na Líbia, na próxima quarta-feira, 3, da abertura da Assembleia da União Africana e, em discurso, reafirmará o compromisso brasileiro de longo prazo com o desenvolvimento africano.

Lula também dirá que se trata de uma política permanente a prioridade dada às relações com a África. No sentido de estreitar os laços com os países africanos, Lula já fez dez viagens ao continente e vem expandindo o número de embaixadas na região. Atualmente, há embaixadas brasileiras em 34 países africanos.

A União Africana foi criada em julho de 2002 e é organismo regional com objetivos como o de acelerar o processo de integração política, econômica e social do continente e de permitir que a África desempenhe papel de maior destaque na economia global.