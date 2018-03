Lula participa nesta quinta-feira do Fórum Social Mundial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os líderes de Bolívia, Equador, Paraguai e Venezuela participarão nesta quinta-feira do segundo dia de conferências do Fórum Social Mundial, que colocará os governantes lado a lado com líderes dos movimentos Sociais. Lula, o boliviano Evo Morales, o equatoriano Rafael Correa, o paraguaio Fernando Lugo e o venezuelano Hugo Chávez foram convidados a um debate sobre a América Latina com diferentes organizações do fórum, que será realizado em um centro de conferências em Belém com capacidade para dez mil pessoas. Todos já confirmaram presença, e, segundo fontes do fórum, Chávez, Correa, Lugo e Morales asseguraram que participarão de um primeiro debate com membros de grupos camponeses, entre eles o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ao qual Lula não deve assistir. Lula chegará com os outros quatro líderes pouco antes da conferência, que está prevista para começar por volta de 20h desta quinta-feira. O porta-voz da Presidência, Marcelo Baumbach, explicou hoje que, antes dessa conferência, Lula terá um encontro privado com Chávez, Correa, Morales e Lugo para discutir "o impacto da crise econômica na América Latina e possíveis iniciativas comuns para enfrentá-la". Em entrevista coletiva em Brasília, Baumbach explicou que Lula não participará, este ano, do Fórum Econômico Mundial de Davos, Suíça, considerado a antítese do Fórum Social Mundial, por causa do encontro realizado em Belém.