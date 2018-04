Lula participa de reunião sobre setor de Inteligência O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa hoje, às 15 horas, da primeira reunião do Comitê Ministerial para Elaboração da Política Nacional de Inteligência e Reavaliação do Sistema Brasileiro de Inteligência. O Comitê, instituído em fevereiro, é coordenado pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Jorge Félix. Integram o comitê os ministros Dilma Rousseff (Casa Civil), Tarso Genro (Justiça), Nelson Jobim (Defesa), Celso Amorim (Relações Exteriores), Paulo Bernardo (Planejamento) e Roberto Mangabeira Unger (Secretaria de Assuntos Estratégicos). Pela manhã, Lula despacha com o ministro do Planejamento e com a presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Fernando Coelho. À tarde, despachará com os ministros de Minas e Energia, Edison Lobão, da Agricultura, Reinhold Stephanes, e da Casa Civil.