Lula participa de premiação em São Paulo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta noite de solenidade, na Hípica Paulista, promovida pela Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, em sua homenagem e do presidente do Grupo EDP no Brasil, António Pita de Abreu, que receberá o prêmio Personalidade do Ano. Ao chegar, Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Manuel Rodrigues Tavares de Almeida Filho. No início da solenidade, o presidente assistiu a uma apresentação de um balé hípico que precedeu a entrega de prêmios. Lula não confirmou se participaria do jantar que comemora os 98 anos da Câmara Portuguesa já que participa de uma série de eventos do setor sucroenergético nesta terça-feira, em Ribeirão Preto (SP).