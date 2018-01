Lula participa de evento com movimentos sociais e partidos aliados em SP

Em evento organizado nesta segunda-feira, 7, pela CUT, líderes sindicais, representantes de partidos políticos e de movimentos sociais discutem estratégia contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT). O padrinho político da petista, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participa do encontro, dando prosseguimento à estratégia de liderar o movimento contra o que eles classificam de golpe contra a democracia.

Entre os participantes estão dirigentes da CUT, o prefeito de São Bernardo do Campo, Luis Marinho (PT), o presidente nacional do PT, Rui Falcão, o presidente estadual do partido, Emídio de Souza, o deputado federal Paulo Teixeira (PT), representantes do PDT e do PC do B, integrantes do movimento de estudantes secundaristas, movimentos populares, de sindicatos como CTB e até da Força Sindical, com seu secretário-geral Juruna. Como a Força Sindical é tradicionalmente ligada à oposição, Juruna disse em seu breve discurso que apoia Dilma porque ela defende mudanças na economia. "Defendo o Estado de direito e por isso defendo a Dilma", emendou o líder sindical da Força.