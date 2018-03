Lula participa de encontro de países de língua portuguesa O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa hoje em Lisboa, Portugal, da abertura da VII Conferência de Chefes de Estado e de governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Entre os assuntos em debate estão a expansão do ensino da língua portuguesa, medidas de combate à aids, a falta de alimentos no mundo e a criação na cidade de Redenção, no Ceará, de uma universidade voltada especialmente para jovens africanos. Além do Brasil e Portugal, integram a conferência os seguintes países: Angola, Timor Leste, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde. O presidente estenderá sua permanência em Lisboa até amanhã, quando será assinado um acordo para a instalação de duas fábricas da Embraer, em Portugal. O acordo entre a empresa brasileira e a OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, prevê a fabricação de componentes para aviões produzidos pela Embraer no Brasil. Há planos, também, de que as duas empresas desenvolvam modelos de aviões pequenos - inclusive militares.