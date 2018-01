Lula participa da posse de Alan García no Peru O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de posse de Alan García nesta sexta-feira, em Lima. García vai governar pelo segundo mandato como presidente do Peru - cargo que ocupou de 1985 a 1990 -, depois de eleito no segundo turno das eleições, no dia 4 deste mês. García, que é do Partido Aprista (de centro-esquerda), derrotou o candidato nacionalista Ollanta Humala, da União pelo Peru (UP) com 53% dos votos válidos em segundo turno. Antes da solenidade, Lula terá um encontro com o presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Depois ele se desloca para o Congresso Nacional peruano, onde participa do ato de encerramento do mandato do atual presidente do Peru, Alejandro Toledo e, em seguida, da posse de Alan García. O presidente também participa do almoço oferecido por García, no Palácio do Governo e depois terá um encontro privativo com ele, antes de embarcar de volta para Brasília.