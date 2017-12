Lula parte para o contra-ataque, diz ´El país´ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu partir para o "contra-ataque" à oposição, diz o jornal espanhol El País. Usando uma frase que teria sido dita pelo próprio presidente, o diário afirma, já no título da reportagem, que "acabou o ´Lulinha, paz e amor´" - referência ao bordão da campanha de 2002. "Depois de haver perdido 15 quilos de peso, o presidente brasileiro sabe que só lhe resta o ataque, já que a oposição, sobretudo depois do caso Palocci, com a demissão do ex-ministro da Economia acusado de corrupção, voltou a pôr em questão a gestão do seu governo", escreve o correspondente do jornal no Rio de Janeiro. Palocci é apenas um dos três "melhores homens" que caíram "sob o peso da corrupção" no governo Lula, diz o El País, em referência a Luiz Gushiken e José Dirceu.