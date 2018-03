Lula parte para encontro de países de língua portuguesa O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou hoje pela manhã para Lisboa, Portugal, onde amanhã participará da VII Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Integram a comunidade, além de Portugal e Brasil, os governos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. O ministro da Educação, Fernando Haddad, integrará a comitiva. O tema central da Conferência de Lisboa será a Língua Portuguesa. Serão discutidas sugestões para o fortalecimento do uso do português no mundo. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, deverão ser adotadas, também, resoluções sobre segurança alimentar, combate ao HIV/AIDS, circulação de bens culturais e o reforço da participação da sociedade civil na CPLP.