Lula parte no domingo para viagem por países asiáticos O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Congresso Nacional mensagem comunicando que se ausentará do país por uma semana, a partir de domingo. O presidente fará visitas oficiais ao Japão, nos dias 8 e 9, seguirá ao Vietnã, nos dias 9 e 10, ao Timor Leste, no dia 11, e à Indonésia, nos dias 11 e 12. O principal objetivo da viagem é participar das reuniões dos países em desenvolvimento (G-5) - grupo integrado por Brasil, África do Sul, China, Índia e México - e dos países mais industrializados (G-8) - formado pelo Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, Reino Unido e os Estados Unidos. Na pauta estarão a situação econômica internacional, segurança alimentar, energia, mudança do clima, cooperação internacional para o desenvolvimento e o papel do próprio G-5.