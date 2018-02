Lula: parte da imprensa foi injusta com Gushiken Em seu discurso no evento do PT que acontece na manhã deste sábado, 14, na quadro do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma homenagem ao amigo e ex-ministro Luiz Gushiken, que morreu nesta sexta-feira à noite em São Paulo, após longo tratamento contra um câncer. Lula também fez fortes críticas à imprensa, que segundo ele, teria sido injusta com o dirigente petista. "Gushiken foi uma das vítimas das mentiras de uma parte da imprensa desse país. Sei o que ele sofreu com as infâmias irresponsáveis", disse emocionado.