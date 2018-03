Lula parabeniza Haddad e São Paulo por aniversário

Na mensagem, o ex-presidente da República diz que recebeu o título de cidadão paulistano no ano passado e não poderia, portanto, deixar de comemorar o aniversário de São Paulo junto com todos os cidadãos da cidade. "Quando recebi a honraria, destaquei que foi aqui que estudei, conquistei uma profissão e fiz minha primeira greve. Por isso que me coloco ao lado dos paulistanos no dia de hoje", emendou.

Hoje, nas celebrações do aniversário de São Paulo, a presidente Dilma Rousseff terá agenda na Capital. Agora pela manhã, embora não confirmado oficialmente, Lula e Dilma teriam uma conversa em São Paulo, em local também não revelado.