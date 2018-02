Lula: oposição age como reserva que torce contra titular O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas à oposição durante jantar promovido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) em sua homenagem na noite de hoje. "Oposição é como jogador no banco. Fica torcendo para o titular quebrar a perna", brincou o presidente, segundo relato de sua assessoria. A imprensa não teve acesso ao jantar. No início do evento, Lula e os convidados brindaram como uma dose da cachaça Maria da Cruz, produzida na cidade de Pedras de Maria da Cruz (MG), em alambique da família do ex-vice-presidente José Alencar.