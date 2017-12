Lula oficializa saída de embaixador do Brasil em Cuba O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou nesta sexta-feira a saída do ex-deputado Tilden José Santiago do cargo de embaixador do Brasil em Cuba. O texto do decreto presidencial, publicado na edição de hoje do "Diário Oficial da União", diz que a exoneração foi feita "a pedido" de Santiago. Na mesma edição, saiu decreto presidencial removendo o diplomata Sérgio Eduardo Moreira Lima da Embaixada do Brasil em Telaviv para o cargo de embaixador do Brasil na Noruega.