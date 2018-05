Lula oficializa Luiz Barretto como ministro do Turismo O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou hoje o nome de Luiz Barretto como ministro definitivo do Turismo. Barretto ocupava o cargo interinamente desde que Marta Suplicy deixou o ministério para disputar as eleições municipais por São Paulo. Durante cerimônia de sanção da Lei Geral do Turismo, no Palácio do Planalto, Lula elogiou os antecessores de Barretto, inclusive a ex-ministra, destacando o trabalho "excepcional" realizado por ela. O presidente disse que o errado foi o governo não ter criado este ministério há 20 anos.