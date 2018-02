Lula oficializa Juca Ferreira como ministro da Cultura A escolha do secretário-executivo do Ministério da Cultura, João Luiz Silva Ferreira, para o cargo de ministro da Cultura foi oficializada hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em decreto publicado no "Diário Oficial da União". Juca Ferreira, como é conhecido, vinha exercendo interinamente o cargo, desde que o então titular - o cantor e compositor Gilberto Gil - pediu demissão, no dia 30 de julho. O presidente Lula empossa o novo ministro em solenidade marcada para as 15 horas, no Palácio do Planalto. Em julho, ao anunciar sua saída do cargo, o próprio Gilberto Gil disse, em entrevista coletiva, que Juca Ferreira seria nomeado.