Lula oficializa José Múcio como líder do governo na Câmara O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT), leu nesta tarde, no plenário, a mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeando o deputado José Múcio Monteiro (PTB) para exercer a função de líder do governo na Casa. Na terça, o presidente Lula reuniu no Palácio do Planalto os três novos líderes do governo: senador Romero Jucá (PMDB), do Senado, a senadora Roseana Sarney (PMDB), do Congresso, além de José Múcio.