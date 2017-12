Lula oferece jantar de confraternização aos 34 ministros O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta quarta-feira, no Palácio da Alvorada, a partir das 20 horas, todos os seus 34 ministros para um jantar de confraternização. A informação é de fonte da Presidência da República. Lula, após dizer que faria "esforço concentrado" após o Natal para escalar a equipe do segundo mandato, voltou a pôr a reforma em banho-maria ao afirmar que a montagem do Ministério ficará para fevereiro, após a eleição para as presidências da Câmara e do Senado.