Lula oferece formalmente vaga de vice na sua chapa ao PMDB O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ofereceu formalmente ao PMDB a vaga da Vice-Presidência da República na chapa do PT. O convite foi feito ao presidente do PMDB de São Paulo, Orestes Quércia, em encontro no Palácio do Planalto. Quércia disse que na oferta de uma aliança nacional com o PMDB o PT leva vantagem, porque ofereceu a Vice-Presidência. Mas ressaltou que nada pode ser definido agora, porque existe a candidatura de Pedro Simon e além disso, pessoalmente, Quércia é favorável à candidatura própria. Em relação a uma eventual aliança com o PT em São Paulo, Quércia disse que a tendência é de que ela só ocorra se houver uma aliança nacional com o PMDB. Isto porque, explicou, numa aliança só em São Paulo o PT não teria o que oferecer para o PMDB, porque o partido já tem um candidato ao Senado, Eduardo Suplicy e a chapa de vice ao governo do Estado não interessa ao PMDB paulista. A tendência , segundo Quércia, é ou o PMDB se aliar ao PSDB, que pode lhe oferecer a vaga ao Senado, ou lançar candidatura própria ao governo federal e ao governo do Estado.