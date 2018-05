Lula oferece ajuda humanitária a Cuba após furacões O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ofereceu nesta terça-feira ao presidente cubano Raúl Castro ajuda humanitária para aliviar os estragos causados pelas passagens dos furacões Gustav e Ike pela ilha. Segundo disse uma fonte do Planalto à Reuters, Lula telefonou para Raúl Castro para prestar solidariedade, e a conversa durou cerca de uma hora. Lula convocou reunião de emergência com sete ministérios para definir como e quando prestar apoio a Cuba. Marco Aurélio Garcia, assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, telefonou para o presidente do Haiti, René Préval, oferecendo o mesmo tipo de ajuda pela passagem do furacão Ike pelo país. O governo brasileiro decidiu criar um grupo de trabalho para viabilizar aos dois países alimentos, material de construção e para recuperação da rede elétrica. O grupo, formado pelos ministérios das Relações Exteriores, Minas e Energia, Agricultura, Integração, Casa Civil, Saúde e Justiça, se reunirá na quarta-feira para decidir as providências a serem tomadas. O furacão Gustav atingiu Cuba há 10 dias com ventos de 240 quilômetros por hora, danificando mais de 100 mil casas e afetando seriamente a infra-estrutura civil e a agricultura. O furacão Ike, com ventos de 120 quilômetros, deixou Cuba nesta terça-feira deixando quatro mortos e um rastro de destruição em sua passagem de quase dois dias pela ilha. A pronta reação do governo brasileiro aos problemas causados pelos furacões reafirma as estreitas relações do país com Cuba.