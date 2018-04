Lula: Obama é 1º dos EUA que mostra sintonia com AL O presidente Luiz Inácio Lula Silva disse hoje que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, é a primeira autoridade norte-americana em várias décadas que mostra sintonia com os países da América Latina. "Sem nenhum preconceito contra ninguém, mas o Obama é o primeiro presidente eleito nos EUA em muitas décadas que parece com a gente. É a única pessoa. Se ele vai fazer o que a gente acredita que ele deva fazer, eu não sei. É a primeira pessoa com cara de gente falando humildemente, falando simples, falando de América do Sul e da América Latina", afirmou ele, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista.