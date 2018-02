Lula: o governo do PT promoveu 'revolução no Nordeste' O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 13, que o governo do PT promoveu uma "revolução no Nordeste". O ex-presidente afirmou que em 2003 a região formava apenas 365 doutores, número que cresceu para 1.900 dez anos depois. Formávamos 6,8 mil doutores no Brasil inteiro (em 2003). Em 2013 são 14 mil doutores formados", disse Lula, que participa nesta noite de um ato político do PT pernambucano, ao lado da presidente Dilma Rousseff.