Lula: 'nunca se combateu tanto' a corrupção no País

Segundo o presidente, desde 2007 foram desencadeadas 115 operações da Polícia Federal de combate à corrupção e 1.592 pessoas foram presas, sendo 536 servidores públicos. "Já instalamos 12 Laboratórios de Combate à Lavagem de Dinheiro nas polícias e Ministérios Públicos de 7 Estados", indicou.

Lula disse ainda que, até 2007, haviam sido congelados US$ 300 milhões em contas suspeitas no exterior. Em 2009, foram US$ 3 bilhões congelados. "Recentemente, enviamos projeto de lei ao Congresso que aumenta a pena mínima para casos de corrupção ativa e passiva de dois para quatro anos. No caso de altas autoridades, a pena mínima passa a ser de oito anos", afirmou o presidente.

Como um dos feitos do governo, Lula citou a repatriação de R$ 30 milhões que foram desviados para a Suíça no caso do Propinoduto, esquema que envolveu o envio desse dinheiro entre o Brasil e bancos na Suíça entre 1999 e 2000 por quatro fiscais de renda do governo e quatro auditores da Receita Federal. Entre os envolvidos estava o ex-subsecretário de Administração Tributária do Rio na gestão do ex-governador Anthony Garotinho (PSB), Rodrigo Silveirinha, que teria enviado US$ 8,9 milhões para a Suíça.