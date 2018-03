Lula: novos ministros terão de trabalhar muito mais O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta tarde que, na reta final do mandato, quer aproveitar o máximo de sua equipe. Na entrevista concedida após almoço com o rei da Suécia, Carl Gustaf, ele afirmou que os novos ministros que entram no governo no dia 1º de abril terão de trabalhar mais do que os que deixarão o governo para disputar as eleições.