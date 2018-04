Lula nomeia novo ministro do TSE O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o ministro Arnaldo Versiani para o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Versiani já integra o TSE como ministro substituto, representando a categoria dos juristas, e substitui o ministro Caputo Bastos, que deixou o tribunal no dia 5 de outubro. O TSE é composto por sete juízes: três são ministros do Supremo Tribunal Federal (STF); dois, ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois escolhidos entre advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, conforme disposto no Artigo 119 da Constituição Federal. A Corte sempre é presidida por um ministro do STF. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.