Lula nomeia novo ministro do STJ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou nesta segunda-feira, Antônio Herman Benjamin para ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Procurador de Justiça em São Paulo, Benjamin integrou a Comissão de Juristas encarregada de elaborar o anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor. Autor de vários livros, o novo ministro do STJ é conhecido também por sua dedicação às causas de defesa do meio ambiente. A nomeação de Benjamin será publicada nesta terça-feira, no Diário Oficial da União (DOU). O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de 33 ministros, nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal. Os ministros são escolhidos através de listas tríplices, por voto secreto, pela maioria do Plenário. Podem ser ministros do STJ os brasileiros com mais de 35 e menos de 75 anos, "de notável saber jurídico e reputação ilibada", conforme determina o texto constitucional. Um terço das vagas é preenchido por juízes dos Tribunais Regionais Federais (TRF) e um terço é composto por desembargadores dos Tribunais de Justiça (TJ); o terço restante é reservado, em partes iguais, a advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e dos Territórios, alternadamente, desde que tenham mais de dez anos de efetiva atividade profissional e sejam indicados, em listas sêxtuplas, pelos seus órgãos de representação. A função jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça está distribuída, pelo critério da especialização, entre Corte Especial, três Seções e seis Turmas. A Corte Especial é composta por 21 ministros: o Presidente, o Vice-Presidente, o Coordenador-Geral da Justiça Federal e os seis ministros mais antigos de cada uma das três Seções. As seis Turmas do Superior Tribunal de Justiça são integradas por cinco ministros cada uma. O STJ julga as causas mais relevantes, envolvendo as autoridades mais graduadas, como governadores de Estado, desembargadores e membros de Tribunais. Além disso, também cabe ao STJ apreciar matérias de direito público, como as que dizem respeito aos servidores, tanto estaduais quanto federais, desapropriações, etc. Também decide sobre matéria de direito privado, como contratos, família, sucessões e direito comercial. O STJ também julga causas que envolvam matérias de direito penal, como ?habeas corpus?, questões previdenciárias, mandados de segurança contra ministros de Estado e causas de direito público e privado não abrangidas pela competência de instâncias inferiores.