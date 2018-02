Lula nomeia Edson Santos para Igualdade Racial O deputado Edson Santos (PT-RJ) será o novo ministro da Secretaria Especial da Igualdade Racial em substituição à ex-ministra Matilde Ribeiro, que deixou o cargo depois da descoberta de uso indevido do cartão corporativo da presidência, informou hoje a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. Edson Santos conversou hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que formalizou o convite. De acordo com a assessoria do Palácio, a posse de Edson Santos acontecerá na próxima quarta-feira.