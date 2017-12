Lula nomeia diretores de duas agências reguladoras O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou nesta sexta-feira, 16, em edição extra do Diário Oficial da União, dois diretores de agências reguladoras. Lula reconduziu Victor de Souza Martins para um novo mandato, de quatro anos, como diretor da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e nomeou Wagner de Carvalho Garcia para ocupar um assento na diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Garcia era coordenador-geral de Estudos e Pesquisas do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) e está sendo indicado para um primeiro mandato, de quatro anos. As indicações de Garcia e de Martins haviam sido aprovadas pelo plenário do Senado em dezembro do ano passado. Os dois só dependiam da nomeação do Palácio do Planalto para serem confirmados nos cargos.