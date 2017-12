Lula nomeia Carmen Lúcia Antunes Rocha ministra do STF O Diário Oficial publica, hoje, decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeando Carmen Lúcia Antunes Rocha para exercer o cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Nelson Jobim. Carmem Lúcia vinha exercendo o cargo de procuradora do Estado de Minas Gerais e teve seu nome aprovado pelo Senado nesta semana. Em outros decretos, o presidente nomeou os desembargadores dos Tribunais de Justiça de São Paulo Massami Uyeda e de Alagoas Humberto Eustáquio Soares Martins para os cargos de ministros do Superior Tribunal de Justiça (STFJ), nas vagas decorrentes das aposentadorias dos ministros Salvio de Figueiredo Teixeira e Domingos Franciulli Netto.